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Маститые бойцы

23.07.2017 12:07
Маститые бойцы

Появился первый трейлер боевика «Тройная угроза» с участием впечатляющего каста, состоящего сплошь из экшен-звезд: в фильме сыграли Ико ЮвайсРейд»), Тони ДжаОнг Бак»), Скотт Эдкинс (франшиза «Неоспоримый»), Тайгер Ху ЧенМастер Тай-цзи»), Майкл Джей УайтЧерный динамит», «Спаун») и Майкл БиспингТри икса: Мировое господство»).

В центре сюжета находится отряд из троицы маститых бойцов (Ико Ювайс, Тони Джа и Тайгер Чен), которым поручено защитить дочь миллиардера, угрожающую вывести на чистую воду членов крупного преступного синдиката. Наркокартель отправляет по следу девушки троих безжалостных киллеров (Скотт Эдкинс, Майкл Джей Уайт и Майкл Биспинг), и теперь главным героям, не слишком хорошо ладящим друг с другом, предстоит не только уберечь её от профессиональных убийц, но и самим остаться в живых.

Режиссером проекта выступил Джесси В. ДжонсонЧеловек-катастрофа», «Дикий пес»), снявший ленту по сценарию Джои О'БрайанаПрофессия киллер») и Пол СтахелиОпасное погружение»). В актерский состав также вошли Селина Джейд, ДжиДжа Янин, Майкл Вонг и Селина Ло.

Премьера «Тройной угрозы» ожидается в 2018 году.

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