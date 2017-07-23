Маститые бойцы

Появился первый трейлер боевика «Тройная угроза» с участием впечатляющего каста, состоящего сплошь из экшен-звезд: в фильме сыграли Ико Ювайс («Рейд»), Тони Джа («Онг Бак»), Скотт Эдкинс (франшиза «Неоспоримый»), Тайгер Ху Чен («Мастер Тай-цзи»), Майкл Джей Уайт («Черный динамит», «Спаун») и Майкл Биспинг («Три икса: Мировое господство»).

В центре сюжета находится отряд из троицы маститых бойцов (Ико Ювайс, Тони Джа и Тайгер Чен), которым поручено защитить дочь миллиардера, угрожающую вывести на чистую воду членов крупного преступного синдиката. Наркокартель отправляет по следу девушки троих безжалостных киллеров (Скотт Эдкинс, Майкл Джей Уайт и Майкл Биспинг), и теперь главным героям, не слишком хорошо ладящим друг с другом, предстоит не только уберечь её от профессиональных убийц, но и самим остаться в живых.

Режиссером проекта выступил Джесси В. Джонсон («Человек-катастрофа», «Дикий пес»), снявший ленту по сценарию Джои О'Брайана («Профессия киллер») и Пол Стахели («Опасное погружение»). В актерский состав также вошли Селина Джейд, ДжиДжа Янин, Майкл Вонг и Селина Ло.

Премьера «Тройной угрозы» ожидается в 2018 году.