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Новости кино

Меч Десептикона

12.05.2017 16:30
Меч Десептикона

Герой Джоша Дюамеля пришел договориться с Мегатроном на кадре из «Трансформеров: Последний рыцарь». Увидеть новый блокбастер Майкла Бэя на широких экранах можно с 22 июня.

По сюжету пятого фильма, люди и Трансформеры находятся на войне, а Оптимус Прайм исчез. Ключ к спасению будущего лежит глубоко в тайнах прошлого, в скрытой истории присутствия Трансформеров на планете Земля. Спасение планеты ложится на плечи неожиданного альянса, состоящего из Кэйда Йегера (Марк Уолберг), Бамблби, английского Лорда Эдмунда Бёртона (сэр Энтони Хопкинс) и оксфордского профессора (Лора Хэддок).

Дюамель снова воплотил образ полковника Уильяма Леннокса, Тайриз Гибсон сыграл сержанта Роберта Эппса, Стэнли Туччи вернулся к роли Джошуа Джойса, а Изабела Монер изобразила новую героиню по имени Изабела. Также в касте значится Лайам Гэрриган, воплощающий образ Короля Артура, Джеррод Кармайкл и Сантьяго Кабрера, чьи роли не раскрываются.

 

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