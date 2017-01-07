Мечта из стали

Хотя разработка сиквела «Человека из Стали» уже ведется, неизвестно, займет ли Зак Снайдер режиссерское кресло проекта. Впрочем, кандидаты на его место не заставят себя ждать, и одним из них вполне может стать Хуан Антонио Байона, постановщик «Мира Юрского Периода 2».

«Первым фильмом, который я увидел в своей жизни, был “Супермен”. Мне тогда было всего 3 года. Мое первое воспоминание – облаченный в костюм Кристофер Рив, парящий в небе. Я мечтаю снять картину о Супермене, это было бы просто замечательно. Я всегда хотел быть Суперменом. И именно из-за фильма о нем я и решил стать режиссером», – поделился Байона.

На данный момент Warner Bros. не сообщают никаких подробностей о втором «Человеке из Стали», который сможет попасть на экраны лишь после 2019 года. Для Байоны же важно, чтобы «Миру Юрского Периода 2» удалось «выстрелить» в прокате, обратив тем самым на испанского постановщика внимание боссов из WB и DC. Премьера ленты намечена на 22 июня 2018 года.