Медиум Кристен

Свежий постер мистического хоррора «Персональный покупатель» от режиссера Оливье Ассаяса. Кристен Стюарт исполнила в фильме роль обладающей даром медиума девушки, которая работает ассистенткой у немецкой знаменитости.

Замкнутая в себе Морин Картрайт работает в Париже личным ассистентом покупок немецкой супермодели Киры Вальдштеттен. Но с ней Морин почти не видится, а инструкции получает в основном через краткие записки. Единственным близким человеком Морин является ее парень Гэри, находящийся в командировке в Омане, с которым она время от времени общается в видеочате.

За несколько месяцев до событий фильма от врождённого порока сердца скончался брат-близнец героини по имени Льюис. Этот порок передался по наследству и Морин. Ещё в детстве они открыли в себе способность общаться с потусторонним миром и, зная об опасности своего заболевания, пообещали друг другу, что первый умерший из них каким-либо образом даст о себе знать оставшемуся в живых.

По просьбе новых владельцев дома после смерти Льюиса Морин осматривает особняк. В процессе она начинает ощущать, что кто-то хочет выйти на связь. Приняв то, что она почувствовала в доме, за тот самый знак, Морин решает сама выйти на контакт с ним, однако она не осознает того, что ей грозит огромная опасность, ведь этот призрак совсем не Льюис, а агрессивно настроенная потусторонняя сущность.

В отечественном прокате лента окажется 2 марта.