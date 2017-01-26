Мертвый сталкер

Как сообщают TVLine, сериал «Пикник на обочине» по фантастическому роману Аркадия и Бориса Стругацких отменен. Главную роль в телепроекте канала WGN America должен был исполнить Мэттью Гуд («Аббатство Даунтон», «Хранители»).

Сюжет посвящен истории Рэда Шухарта, молодого сталкера, который, нарушая запреты, проникает в Зону и выносит из неё различные мистические артефакты, якобы созданные внеземной цивилизацией, которые впоследствии обычно продаёт и тем зарабатывает на жизнь. Но однажды Шухарт со своим другим Кириллом Пановым отправляется в Зону за «полной пустышкой», что приводит к печальным последствиям.

Режиссерское кресло досталось Алану Тэйлору («Тор 2: Царство тьмы», «Терминатор: Генезис»), а сценарий пилота написал Джек Паглен («Превосходство», «Чужой: Завет»). Хотя WGN не решились дать проекту зеленый свет, Deadline добавляют, что Sony Pictures TV все же попытаются пристроить сериал на другом канале.