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Новости кино

Мертвый сталкер

26.01.2017 14:00
Мертвый сталкер

Как сообщают TVLine, сериал «Пикник на обочине» по фантастическому роману Аркадия и Бориса Стругацких отменен. Главную роль в телепроекте канала WGN America должен был исполнить Мэттью ГудАббатство Даунтон», «Хранители»).

Сюжет посвящен истории Рэда Шухарта, молодого сталкера, который, нарушая запреты, проникает в Зону и выносит из неё различные мистические артефакты, якобы созданные внеземной цивилизацией, которые впоследствии обычно продаёт и тем зарабатывает на жизнь. Но однажды Шухарт со своим другим Кириллом Пановым отправляется в Зону за «полной пустышкой», что приводит к печальным последствиям.

Режиссерское кресло досталось Алану ТэйлоруТор 2: Царство тьмы», «Терминатор: Генезис»), а сценарий пилота написал Джек ПагленПревосходство», «Чужой: Завет»). Хотя WGN не решились дать проекту зеленый свет, Deadline добавляют, что Sony Pictures TV все же попытаются пристроить сериал на другом канале.

 

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