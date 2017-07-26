Месть балерины

Успех двух частей «Джона Уика» не дает покоя продюсеру Бэйзилу Иванику и Lionsgate, которые решили разбавить экшен-франшизу «женским» спин-оффом под названием «Балерина».

Сюжет проекта, задуманного в духе фильма «Никита» Люка Бессона, сфокусируется на истории молодой девушки, ставшей наемной убийцей с целью отомстить негодяям, виновным в гибели её родителей. За сценарий ленты отвечает дебютант в большом кино Шэй Хэттен.

Детали кастинга и дата выхода «Балерины» не уточняются.