Месть грешника

Стилизованный постер второго сезона «Проповедника», созданный художником Гленном Фабри – автором обложек всех номеров оригинальной серии комиксов. Премьера продолжения сериала с Домиником Купером, Рут Негга и Джозефом Гилганом состоится уже в это воскресенье.

По сюжету, Джесси Кастер стал вместилищем некоего высшего существа, Генезиса, которое дало ему возможность управлять людьми силой слова. Теперь его задачей стали поиски Бога, который, внезапно, покинул Рай и скрывается где-то на Земле. Помогут ему в этом его бывшая девушка Тюлип и ирландский вампир Кэссиди.

Создателями сериала стал творческий тандем Сета Рогена / Эвана Голдберга, снявших пилотный эпизод, и сценарист Сэм Кэтлин. В актерский состав также входят Люси Гриффитс, У. Эрл Браун и Джеки Эрл Хейли. Новый сезон шоу будет состоять из 13 эпизодов.