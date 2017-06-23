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Месть грешника

23.06.2017 11:10
Месть грешника

Стилизованный постер второго сезона «Проповедника», созданный художником Гленном Фабри – автором обложек всех номеров оригинальной серии комиксов. Премьера продолжения сериала с Домиником Купером, Рут Негга и Джозефом Гилганом состоится уже в это воскресенье.

По сюжету, Джесси Кастер стал вместилищем некоего высшего существа, Генезиса, которое дало ему возможность управлять людьми силой слова. Теперь его задачей стали поиски Бога, который, внезапно, покинул Рай и скрывается где-то на Земле. Помогут ему в этом его бывшая девушка Тюлип и ирландский вампир Кэссиди.

Создателями сериала стал творческий тандем Сета Рогена / Эвана Голдберга, снявших пилотный эпизод, и сценарист Сэм Кэтлин. В актерский состав также входят Люси ГриффитсУ. Эрл Браун и Джеки Эрл Хейли. Новый сезон шоу будет состоять из 13 эпизодов.

 

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