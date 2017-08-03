Месть хирурга

Следом за первыми кадрами появились дебютные трейлер и постер боевика «Жажда смерти» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Также в каст фильма Элая Рота вошли Винсент Д’Онофрио, Элизабет Шу и Дин Норрис.

Сюжет криминальной ленты основан на одноименной книге Брайана Гарфилда и картины 1974 года по его мотивам. Главный герой – мирный гражданин Пол Кирси (Брюс Уиллис), работающий хирургом, берется за оружие после того, как на его жену и дочь нападают бандиты. Полу удается не только отомстить за супругу (которая в итоге погибла), очистив улицы Чикаго от захлестнувшей их преступности, но и стать знаменитым на весь город.



Также в актерском составе значатся Джек Кеси, Майк Эппс, Кимберли Элиз, Кристофер Тайсон и другие. Финальную версию сценария написал сам Элай Рот вместе с Джо Карнаханом («Наркобарон», «Схватка»).



В широкий прокат «Жажда смерти» попадет 22 ноября.