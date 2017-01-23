Месть Люка

Lucasfilm наконец-то объявили официальный подзаголовок восьмого эпизода космической эпопеи «Звёздные Войны» – фильм Райана Джонсона получил название «Звёздные Войны: Последний Джедай». Также был выпущен первый тизер-постер ленты.
В восьмой части саги Рей (Дейзи Ридли), уже сделавшая свои первые шаги в огромный мир в «Пробуждении Силы», продолжит эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель Торо и Лора Дерн.
Мировая премьера «Последнего Джедая» состоится 14 декабря.
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