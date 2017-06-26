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Месть Нгуена

26.06.2017 10:00
Месть Нгуена

Подоспел первый трейлер боевика «Иностранец» с участием Джеки Чана и Пирса Броснана. В центре сюжета находится ветеран вьетнамской войны по имени Нгуен Нгок Минь, который после казни его отца коммунистами перешёл на сторону войск США.

После поражения южан и взятия Сайгона, Нгуен Нгок Минь не успевает покинуть город и попадает в тюрьму. Отбыв срок и пройдя процедуру «перевоспитания» в особом лагере, он всё же выходит на свободу, после чего сбегает вместе со своей семьей в Гонконг, где, как он считает, все неприятности останутся в прошлом. По пути их  настигает беда – тайские пираты захватывают судно и убивают двух старших дочерей. Пережив страшную трагедию, Нгуен в итоге оказывается в Лондоне, где, получив прозвище Китаец, держит небольшую закусочную и ведет размеренную жизнь обывателя. Но счастье длится недолго: в результате взрыва, устроенного ирландскими террористами, гибнут его жена и младшая дочь. Взбешенный нежеланием полиции расследовать преступление до конца, он сам начинает поиски. Вскоре ему удается выйти на одного из лидеров ИРА, но ситуация осложняется тем, что теракт осуществила группа отколовшихся радикалов, с которыми не могут справиться даже собственные боссы. Теперь для Нгуена настало время скинуть маску добропорядочного гражданина и вернуться к тёмному прошлому. Ведь там, в джунглях, он был одним из лучших подрывников по обе стороны фронта.

Срежиссировал криминальную ленту Мартин Кэмпбелл («Казино Рояль», «Золотой глаз»). Экранную компанию Чану и Броснану составили Чарли МерфиСаймон Кунц, Кэйти Леун, Рори Флек-Бирн и Дермот Кроули.

В отечественном прокате «Иностранец» стартует с 9 ноября.

 
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