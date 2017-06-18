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Месть рыбаков

18.06.2017 10:30
Месть рыбаков

Трейлер мощного гонконгского боевика «Обрыв» с участием одной из главных восходящих экшен-звезд Азии Макса Чжана, снявшегося в «Ип Мане 3» с Донни Йеном и в грядущем сиквеле «Тихоокеанского рубежа».

В «Обрыве» Чжан сыграл бывшего полицейского, пытающегося уберечь своего крестного отца от мести гангстеров из банды рыбаков-контрабандистов, занимающихся незаконным вывозом золота. Помимо внушительных поединков, постановкой которых занимался ветеран экшен-хореографии Никки Ли, лента также порадует зрителей подводными боевыми сценами.

Режиссером проекта выступил дебютант Джонатан Ли, а в продюсерах значится Сой Чеанг, ранее снявший Макса Чжана в боевике «S.P.L. Звезды судьбы 2». В каст вошли Шон ЮэДикий город»), Дженис МанГелиос»), Гордон ЛамИп Ман», «Три яда ума») и Ясуаки КуратаКулак легенды»).

 

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