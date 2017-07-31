Между странами

В Санкт-Петербурге стартовали съемки финальных серий теледетектива «Мост» – российской адаптации знаменитого шведского сериала, главные роли в которой исполняют Михаил Пореченков и Ингеборга Дапкунайте.

Действие сериала в российской адаптации разворачивается на границе России и Эстонии. Центральным элементом картины является мост, на котором обнаруживают труп женщины. Тело лежит ровно между российским Ивангородом и эстонской Нарвой. За расследование берутся полицейские двух стран Максим Казанцев (Михаил Пореченков) и Инга Веермаа (Ингеборга Дапкунайте). Инга узнает в погибшей депутата эстонского парламента. Но экспертиза показывает, что нижняя часть тела принадлежит совершенно другому человеку, студентке из Санкт-Петербурга. Следователям предстоит выяснить, кто же мог так жестоко поступить с двумя женщинами.

Премьера детективного сериала состоится на НТВ этой осенью.