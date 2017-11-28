Миф наизнанку

Дэвид Финчер по-прежнему намерен заняться постановкой «Войны миров Z 2» со своим любимчиком Брэдом Питтом в главный роли и поведал Little White Lies о процессе разработки фильма.

«Мы всё ещё пытаемся запустить продолжение “Войны миров Z”. Дело в том, что у франшизы очень прочный фундамент. Однако сейчас мне интереснее деконструировать существующую мифологию, поставить её против самой себя, чтобы понять, куда можно двигаться дальше», ‒ сообщил режиссер.

Последнюю версию сценария создал Деннис Келли («Утопия», «Чёрное море»), переписавший ранний драфт за авторством Стивена Найта («Порок на экспорт», «Табу»). Проект станет четвертой совместной работой Финчера и Питта, а также первым сиквелом в фильмографии режиссера со времен его полнометражного дебюта ‒ «Чужого 3».

Даты начала съемок и релиза второй части зомби-экшена не разглашаются.