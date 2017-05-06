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Новости кино

Минералка Артура

06.05.2017 11:30
Минералка Артура

В Сеть попали фото со съемок «Аквамена» с участием Джейсона Момоа, Эмбер Хёрд, исполняющей роль королевы Меры, и Яхьи Абдула-Марина II, которому предстоит воплотить образ суперзлодея по имени Чёрная Манта.

Артур Карри (Джейсон Момоа) был сыном работника маяка по имени Том Карри (Темуэра Моррисон) и женщины по имени Атланна (Николь Кидман). Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

Режиссерское кресло супергеройского экшена занимает Джеймс Ван. Автором сценария выступил Уилл Билл, написавший скрипт по сюжету самого Вана и Джеффа Джонса. Дольф Лундгрен исполнит роль короля Нерея, правителя подводного царства Ксебел, который мечтает убить Аквамена, а также имеет свои виды на Меру. Уиллем Дефо воплотит образ наставника и помощника Аквамена по имени Нуидис Валко. Патрик Уилсон сыграет суперзлодея Орма Мариуса (или Повелителя Океанов), сводного брата Аквамена, стремящегося свергнуть Артура и узурпировать трон.

На российских экранах блокбастер DC окажется 20 декабря 2018 года.

 

 

 

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