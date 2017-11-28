Мир атлантов

В Сети оказался промоарт с основными персонажами из блокбастера «Аквамен» режиссера Джеймса Вана. До российских экранов супергеройская лента DC доберется лишь в декабре 2018 года.

Артур Карри (Джейсон Момоа) был сыном работника маяка по имени Том Карри (Темуэра Моррисон) и женщины по имени Атланна (Николь Кидман). Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

Автором сценария выступил Уилл Билл, написавший скрипт по сюжету самого Вана и Джеффа Джонса. Эмбер Хёрд исполнит роль Меры ‒ королевы Атлантиды и супруги Аквамена, а Дольф Лундгрен ‒ короля Нерея, правителя подводного царства Ксебел, который мечтает убить Аквамена, а также имеет свои виды на Меру. Уиллем Дефо воплотит образ наставника и помощника Аквамена по имени Нуидис Валко, а Луди Лин – персонажа по имени Мурк, лидера войска Атланты и верного союзника Артура Карри. Патрик Уилсонсыграет суперзлодея Орма Мариуса (или Повелителя Океана), сводного брата Аквамена, стремящегося свергнуть Артура и узурпировать трон. Роль еще одного антагониста по имени Чёрная Манта исполнит Яхья Абдул-Марин II.

Мировая премьера кинокомикса намечена на 20 декабря 2018 года.