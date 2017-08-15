Стартовали съемки семейной комедии «Подкидыш» по сценарию писателей Марины и Сергея Дяченко («Он – дракон»). Главные роли в фильме исполнят Сергей Маковецкий, Инга Оболдина, Рената Пиотровски, Юрий Назаров, Марат Абдрахимов, Игорь Фомин и звезда клипа группы Ленинград «Лабутены» Юлия Топольницкая.

В «Подкидыше» будут содержаться отсылки к одноименной советской ленте 1940 года с Фаиной Раневской, однако новый фильм является полностью самостоятельной историей с оригинальными персонажами и сюжетом.

«Я очень рад, что попал на этот проект», – делится впечатлениями Марат Абдрахимов, исполнитель роли Сафара. «У фильма отличный сценарий, хорошая команда, и я надеюсь, что всё сложится. Позитивное кино – это то, что сейчас нам всем очень нужно».

Сюжет расскажет о приключениях потерявшейся девочки в Москве. Мир мегаполиса в начале двадцать первого века вовсе не добр и не безопасен, но пятилетняя Наташа так искренне и доверчиво относится к окружающим, что люди, встречаясь с ней, меняются к лучшему. Это история о ребенке и современной Москве, рассказанная на языке нынешнего поколения и продолжающая традиции доброго отечественного кино.