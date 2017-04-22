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Мир Пандоры

22.04.2017 18:30
Мир Пандоры

20th Century Fox и Lightstorm Entertainment объявили официальные даты премьер всех четырех сиквелов «Аватара» Джеймса Кэмерона. Первый из них попадет на экраны в конце 2020 года, в последний – в декабре 2025-го.

«Мы счастливы возможности поработать с лучшей командой в кинобизнесе! “Аватар” набирает обороты, поскольку мы приступаем к одновременному производству четырех сиквелов. Путешествие продолжится 18 декабря 2020, 17 декабря 2021, 20 декабря 2024 и 19 декабря 2025!», – сообщили Fox and Lightstorm.

Каждая новая часть будет самостоятельным произведением с индивидуальным сюжетом, но в итоге они свяжутся в одну большую историю. К своим ролям вернутся Стивен Лэнг, Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

 

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