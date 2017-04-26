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Миссия Дюка

26.04.2017 14:00
Миссия Дюка

Fox вспомнили про экранизацию комикса «Starlight» Марка Миллара, права на которую студия приобрела почти три года назад, и присмотрели актера на главную роль – Сильвестра Сталлоне.

В центре сюжета «Starlight» находится постаревший космический герой Дюк МакКуин, который неоднократно спасал вселенную. Но уже больше 40 лет Дюк ведет тихий и уединенный образ жизни, изредка вспоминая о своем супергеройском прошлом. Однако всё меняется, когда МакКуин получает неожиданный звонок с просьбой помочь освободить удаленную планету от захватчиков. Так Дюк ввязывается в свое последнее и самое захватывающее приключение.

Над сценарием ленты трудится Гэри УиттаИзгой-один», «Книга Илая»), продюсером проекта выступает Саймон Кинберг. Дату выхода кинокомикса в широкий прокат Fox не называют.

 

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