Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Искусство быть собой.
10 киноактеров с физическими отклонениями
Самые ожидаемые фильмы октября 2014 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы октября 2014 года
Хорошими делами прославиться можно!
17 звезд кино, занимающихся благотворительностью
Повелители камеры.
10 лучших российских операторов-постановщиков
На зависть Зуландеру.
15 самых успешных актрис, начинавших с модельного бизнеса
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Миссия Форда

12.11.2017 19:20
Миссия Форда

Дуэйн Джонсон поделился свежим фото со съемочной площадки «Небоскрёба» ‒ приключенческого экшена в духе «Крепкого орешка» и «Ада в поднебесье». Помимо Скалы в касте значатся Пабло Шрайбер, Чин Хань, Байрон Манн, Роланд Мёллер и Нив Кэмпбелл.

Сюжет посвящен истории Уилла Форда – бывшего руководителя группы спасения заложников ФБР и по совместительству ветерана войны, нынче занимающегося оценкой уровня безопасности небоскребов. Однажды Форда отправляют на командировку в Китай, где он обнаруживает, что самое высокое и самое безопасное здание в мире объято пламенем, причем в произошедшем тут же обвиняют самого Уилла. Теперь герой находится в бегах, и ему во что бы то ни стало нужно найти настоящих виновных, вернуть себе доброе имя, а также спасти своих жену и детей, оказавшихся на верхних этажах горящего небоскреба.

Режиссером «Небоскреба» выступает Роусон Маршалл ТерберПолтора шпиона»), в качестве продюсера проекта значится Бо Флинн, работавший над «Спасателями Малибу» и «Разломом Сан-Андреас».

На российских экранах «Небоскреб» окажется 12 июля 2018 года.

 


 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Профессия: мордобой . 8 профессиональных рестлеров, ставших киноактерами (Артем Заяц, Film.ru)
10.01.2017
Артем Заяц, Film.ru

Профессия: мордобой

Рестлинг – шоу, в котором актёрские данные важны ничуть не меньше, чем умение делать захваты и подсечки. Пускай это ненастоящий спорт с договорными боями, зато выглядит народная забава...  →
Стригите это немедленно!. 13 актеров, которым не идут длинные волосы (Евгений Ухов, Film.ru)
03.09.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Стригите это немедленно!

В современном кинематографе костюмеры, гримеры и специалисты постпродакшена могут сделать практически все – превратить интеллигентного актера в зеленого громилу, состарить или омолодить...  →
Скала не нужен!. Почему Дуэйн Джонсон не подходит для главной роли в «Разломе Сан-Андреас» (Борис Иванов, Film.ru)
01.06.2015
Борис Иванов, Film.ru

Скала не нужен!

Новый голливудский блокбастер «Разлом Сан-Андреас» уже можно назвать успехом студии Warner. Картина, снятая за 110 миллионов долларов, вышла в мировой прокат 29 мая, и ей хватило одного...  →
Семеро лысых. 7 бритоголовых экшн-героев (Артем Заяц, Film.ru)
10.11.2014
Артем Заяц, Film.ru

Семеро лысых

Легко ли быть лысым актером?  →
Иллюстративный материал. 10 интернет-мемов с участием киногероев (Артем Заяц, Film.ru)
20.10.2014
Артем Заяц, Film.ru

Иллюстративный материал

Быть узнаваемым, достойно зарабатывать, получать кинопремии – хорошо. Стать персонажем интернет-мема – бесценно  →
Фоторепортаж: Премьера фильма "Форсаж 5"
26.04.2011

Фоторепортаж: Премьера фильма «Форсаж 5»

23 апреля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Форсаж 5». Среди гостей мероприятия были и исполнители главных ролей актеры Дуэйн Джонсон и Вин Дизель.  →
показать еще

Новости по теме

09.11.2017
Дуэйн Джонсон объяснил выбор сценариста для «Чёрного Адама» DC.
08.11.2017
Дуэйн Джонсон может появиться во втором «Отряде самоубийц».
06.11.2017
Дуэйн Джонсон и Нив Кэмпбелл на кадре из боевика «Небоскреб».
02.11.2017
Актер «Форсажа» угрожает покинуть франшизу из-за Скалы.
01.11.2017
DC нашли сценариста для «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном.

Свежие рецензии


Главное

Зеркало для героя
12.11
Зеркало для героя
10 самых смешных ролей, в которых голливудские звезды сыграли сами себя
Драку заказывали?
11.11
Драку заказывали?
10 фильмов, в которых экранные кулачные поединки вышли из-под контроля
Пленники паранойи
10.11
Пленники паранойи
10 лучших экранных детективов, где все под подозрением
Лучший сыщик с дипломом
09.11
Лучший сыщик с дипломом
8 лучших воплощений Эркюля Пуаро на экране
Темная справедливость
06.11
Темная справедливость
12 фильмов, в которых злодеи правы
Умереть не встать
05.11
Умереть не встать
10 лучших голливудских картин, в которых злодей убивает главного героя
О женщинах либо хорошо, либо ничего
04.11
О женщинах либо хорошо, либо ничего
11 звезд Голливуда, обвиненных в сексистских высказываниях
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 самых жарких лесбийских сцен в кино 15 самых жарких лесбийских сцен в кино
10 самых «женских» режиссеров-мужчин 10 самых «женских» режиссеров-мужчин
12 музыкальных конкурсов в современном кино 12 музыкальных конкурсов в современном кино
12 самых забавных отсылок к «Звездным войнам» в других фильмах 12 самых забавных отсылок к «Звездным войнам» в других фильмах
10 неамериканских вестернов 10 неамериканских вестернов
15 самых сексуальных женщин-роботов 15 самых сексуальных женщин-роботов

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть