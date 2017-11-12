Миссия Форда

Дуэйн Джонсон поделился свежим фото со съемочной площадки «Небоскрёба» ‒ приключенческого экшена в духе «Крепкого орешка» и «Ада в поднебесье». Помимо Скалы в касте значатся Пабло Шрайбер, Чин Хань, Байрон Манн, Роланд Мёллер и Нив Кэмпбелл.

Сюжет посвящен истории Уилла Форда – бывшего руководителя группы спасения заложников ФБР и по совместительству ветерана войны, нынче занимающегося оценкой уровня безопасности небоскребов. Однажды Форда отправляют на командировку в Китай, где он обнаруживает, что самое высокое и самое безопасное здание в мире объято пламенем, причем в произошедшем тут же обвиняют самого Уилла. Теперь герой находится в бегах, и ему во что бы то ни стало нужно найти настоящих виновных, вернуть себе доброе имя, а также спасти своих жену и детей, оказавшихся на верхних этажах горящего небоскреба.

Режиссером «Небоскреба» выступает Роусон Маршалл Тербер («Полтора шпиона»), в качестве продюсера проекта значится Бо Флинн, работавший над «Спасателями Малибу» и «Разломом Сан-Андреас».

На российских экранах «Небоскреб» окажется 12 июля 2018 года.