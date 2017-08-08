Миссия судьи

В мае IM Global объявили о разработке игрового сериала по комиксам о судье Дредде ‒ «Судья Дредд: Мега-Сити Один». Накануне Карл Урбан, сыгравший заглавную роль в «Судье Дредде» 2012 года, заявил, что готов вернуться к образу персонажа в грядущей телеадаптации.

«Сейчас я веду переговоры с продюсерами по данному поводу. При этом я сразу оговорил, что соглашусь участвовать в проекте только в том случае, если они как следует проработают сценарий, и Дредд действительно будет иметь значение в этой истории, выполнять некоторые функции. Но в целом я очень хочу вернуться к роли», ‒ говорит Урбан.

Действие сюжета развернется в XXII-м веке, в постапокалиптическом мире, а именно Восточном побережье США, которое страдает от разгула преступности и перенаселения. В центре внимания окажется команда Судей – отряд полицейских будущего, всеми силами (и способами) пытающихся добиться справедливости и правосудия.

Обязанности исполнительного продюсера возьмет на себя Марк Стерн, дата премьеры шоу не уточняется.