Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Главные премьеры февраля 2016 года.
15 самых масштабных фильмов февраля 2016 года
Работа наша такая.
10 голливудских фильмов о Голливуде
Главные премьеры 2017 года.
30 самых масштабных фильмов 2017 года
Крутые парни не танцуют.
10 лучших недавних индийских фильмов без танцев
В гостях хорошо.
13 режиссеров, сыгравших камео в чужих фильмах
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Мнение Клинта

04.01.2017 20:20
Мнение Клинта

Незавидная судьба сольной ленты о Чёрной Вдове, так и не снятой Марвел, давно стала притчей во языцех. Исполнитель роли Клинта Бартона из «Мстителей», Джереми Реннер, нашел решение проблемы: актер утверждает, что Наташе Романовой нужен совместный фильм с Соколиным Глазом.

«Мне с самого начала казалось, что Чёрная Вдова и Соколиный Глаз должны сойтись в отдельном фильме, потому что они очень похожи ‒ у них нет суперспособностей, зато есть отличные навыки и общая история. Вот только никаких переговоров по поводу этой картины сейчас не ведется. Хотя я бы с удовольствием снялся в подобном проекте», ‒ заявил Реннер.

В ближайшие годы студия собирается выпустить сольные фильмы о «Чёрной Пантере» и «Капитане Марвел», Соколиному Глазу же шанс поработать вместе с героиней Скарлетт Йоханссон выпадет только в грядущем триквеле «Мстителей», выход которого запланирован на 26 апреля 2018 года.

 

 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Выпьем, няня! Где же кружка?. 15 праздничных алкогольных киноигр (Евгений Ухов, Film.ru)
26.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Выпьем, няня! Где же кружка?

Для самых преданных поклонников кино мы приготовили перечень несложных игр, которыми вы можете занять холодным зимним вечером небольшую компанию, способную по-новому взглянуть на любимые фильмы  →
Голливуд, что ты делаешь, прекрати!. Тренды, убивающие удовольствие от кино. Часть 3 (Артем Заяц, Film.ru)
25.12.2016
Артем Заяц, Film.ru

Голливуд, что ты делаешь, прекрати!

Сегодня мы завершаем обзор «конвейерных» трендов, в эксплуатации которых, на наш взгляд, Голливуд утратил чувство всякой меры  →
Дары небожителей. 10 самых безумных и дорогих подарков голливудских знаменитостей (Борис Иванов, Film.ru)
11.12.2016
Борис Иванов, Film.ru

Дары небожителей

Приближаются Новый Год и Рождество – время дарить и получать подарки. Мы знаем, как это делается в России. А как это делается в Голливуде?  →
Мы академиев не кончали!. 12 киноштампов, которые смешат ученых (Евгений Ухов, Film.ru)
08.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Мы академиев не кончали!

Если бы кинематографисты покорно подчинялись любой претензии зрителей о том, что «в реальной жизни так не бывает», кино давно превратилось бы в документальные производственные...  →
Против течения: крах Marvel. Пять невыученных уроков, которые приведут Marvel к краху (Евгений Ухов, Film.ru)
01.11.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: крах Marvel

Как бы ни булькали желчью недоброжелатели, но Кинематографическая вселенная Marvel продолжает опустошать карманы зрителей – тринадцать уже вышедших фильмов собрали в мире более десяти...  →
Блог: Кинорынок. Итоги (Павел Прядкин)
12.12.2011
Павел Прядкин

Блог: Кинорынок. Итоги

В пятницу в Москве завершился 86-й кинорынок. Мы побывали на нескольких важных премьерах, взглянули на Тома Круза, а главное узнали примерный расклад кинопроката на будущий год. Посмотреть удалось...  →
Блог: Кинорынок 2011. День второй (Павел Прядкин)
07.12.2011
Павел Прядкин

Блог: Кинорынок 2011. День второй

Второй день Кинорынка по своей интенсивности напоминал изнурительный марафон, но и интересных эксклюзивных материалов было хоть отбавляй…  →
Фоторепортаж: Премьера фильма "Мстители"
17.04.2012

Фоторепортаж: Премьера фильма «Мстители»

В Москву прилетели «Мстители»: Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Том Хиддлстоун, Марк Раффало и Джереми Реннер, чтобы лично представить свой новый фильм и ответить на все...  →
Фоторепортаж: Мировая премьера "Мстителей"
12.04.2012

Фоторепортаж: Мировая премьера «Мстителей»

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера блокбастера «Мстители». На красной коровой дорожке блистали все Мстители в полном составе: Роберт Дауни-Мл. (Железный человек), Крис Хэмсворт (Тор)...  →
показать еще

Новости по теме

26.12.2016
Скарлетт Йоханссон на кадре из «Призрака в доспехах».
22.12.2016
Джеймс Ганн поработает над новыми «Мстителями».
21.12.2016
Форест Уитакер о работе над «Чёрной Пантерой» Марвел.
20.12.2016
Марку Миллару не понравился «Первый Мститель 3».
17.12.2016
Зарубежный трейлер «Призрака в доспехах» с Йоханссон.

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

20 российских сериалов, которые не стыдно смотреть 20 российских сериалов, которые не стыдно смотреть
10 реальных преступников, ставших популярными киногероями 10 реальных преступников, ставших популярными киногероями
14 актеров, совершивших каминг-аут 14 актеров, совершивших каминг-аут
10 фанатских теорий о подлинном смысле фильмов ужасов 10 фанатских теорий о подлинном смысле фильмов ужасов
10 самых успешных рэперов, ставших актерами 10 самых успешных рэперов, ставших актерами
13 актеров, выдающих по несколько фильмов в год 13 актеров, выдающих по несколько фильмов в год

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть