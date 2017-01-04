Мнение Клинта

Незавидная судьба сольной ленты о Чёрной Вдове, так и не снятой Марвел, давно стала притчей во языцех. Исполнитель роли Клинта Бартона из «Мстителей», Джереми Реннер, нашел решение проблемы: актер утверждает, что Наташе Романовой нужен совместный фильм с Соколиным Глазом.

«Мне с самого начала казалось, что Чёрная Вдова и Соколиный Глаз должны сойтись в отдельном фильме, потому что они очень похожи ‒ у них нет суперспособностей, зато есть отличные навыки и общая история. Вот только никаких переговоров по поводу этой картины сейчас не ведется. Хотя я бы с удовольствием снялся в подобном проекте», ‒ заявил Реннер.

В ближайшие годы студия собирается выпустить сольные фильмы о «Чёрной Пантере» и «Капитане Марвел», Соколиному Глазу же шанс поработать вместе с героиней Скарлетт Йоханссон выпадет только в грядущем триквеле «Мстителей», выход которого запланирован на 26 апреля 2018 года.