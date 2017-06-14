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Могила для рыцаря

14.06.2017 14:30
Могила для рыцаря

Одному из худших супергеройских фильмов в истории, «Бэтмену и Робину», в этом году исполняется 20 лет. Режиссер ленты Джоэл Шумахер воспользовался случаем и в беседе с Vice принес свои извинения всем поклонникам Тёмного Рыцаря, а также рассказал об истории создания легендарных бэт-сосков.

«Я хочу извиниться перед каждым фанатом, которого разочаровал своим фильмом, поскольку считаю, что просто обязан это сделать», – говорит Шумахер. «Я как чувствовал, что не нужно было снимать сиквел, но мне не повезло и всё-таки пришлось остаться. Дело в том, что ребята из Warner Bros. непременно ждали от меня этой картины. И уже после выхода “Бэтмена и Робина” я ощутил себя настоящей сволочью, как будто убил ребенка».

 

Впрочем, за уже ставшие культовыми соски на костюме Бэтмена (появившиеся еще в «Бэтмене Навсегда») Шумахер не чувствует себя виноватым: «Их создал Хосе Фернандес, великолепный скульптор. Костюмы в двух частях “БэтменаТима Бёртона были безусловно гениальными (руку к ним приложил Боб Рингвуд), но к моменту начала работы над “Бэтменом Навсегда” технологии стали более изощренными. Посмотрите на Майкла Китона в первой части – его костюм просто огромен, хотя он был лучшим для тех времен.

Майкл Китон на кадре из фильма «Бэтмен» (1989)

Майкл Китон на кадре из фильма «Бэтмен» (1989)

Когда мы приступили к “Бэтмену Навсегда”, процесс резинового формования ушел далеко вперед, и я решил сделать костюм анатомически верным. Я показал Хосе фотографии греческих статуй, а также те потрясающие изображения, что обычно печатают в книгах по медицине. И когда я увидел готовые бэт-соски, то подумал про себя: “вау, это очень круто”. Но насколько же сложным стал мир, в котором мы живем, если два куска резины размером с ластики на старых карандашах, эти крошечные выступы, могут стать проблемой. Об этом точно напишут на моем надгробии, даже не сомневаюсь».

 

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