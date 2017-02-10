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Могучие егеря

10.02.2017 08:30
Могучие егеря

Первый взгляд на новых роботов-егерей из фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж 2: Восстание», главные роли в котором достались Джону Бойеге (играет сына маршала Стэкера Пентекоста), Скотту Иствуду и Кэйли Спэйни. Также в касте значатся имена Тянь Цзин, Ника Тарабэя и Дзин Чжана.

Режиссером ленты выступает Стивен С. ДеНайт – главный сценарист первого сезона «Сорвиголовы» и автор сериала «Спартак» для Starz. Сценарий написал Джон СпэйтсПрометей», «Доктор Стрэндж»), а продюсером выступил Гильермо дель Торо.

Релиз «Тихоокеанского рубежа 2» ожидается 23 февраля 2018 года.

 

 

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