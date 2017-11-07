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Могучий Бэтсон

07.11.2017 08:30
Могучий Бэтсон

Warner Bros. утвердили актера на главную роль в блокбастере «Шазам!» из киновселенной DC: подростка Билли Бэтсона сыграет Эшер ЭнджелЭнди Мэк»). Образ самого супергероя Шазама примерит на себя Закари ЛевайЧак», «Тор 2: Царство тьмы», «Клава, давай!»).

Сюжет расскажет о тинэйджере по имени Билли Бэтсон, который может превращаться во взрослого супергероя Шазама (ранее известного как Капитан Марвел и владеющего магическими сверхсилами), произнеся волшебное слово «Шазам!», в оригинале являющееся акронимом шести легендарных богов и героев древнего мира и их способностей: мудрости Соломона (Solomon), силы Геракла (Hercules), стойкости Атласа (Atlas), мощи Зевса (Zeus), смелости Ахиллеса (Achilles) и скорости Меркурия (Mercury).

Главная женская роль в проекте досталась Грэйс ФултонПроклятие Аннабель: Зарождение зла»), а центрального суперзлодея Доктора Сивану планирует сыграть Марк СтронгKingsman», «Рок-н-рольщик»).

Режиссером кинокомикса выступит Дэвид Ф. СандбергИ гаснет свет…», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»), сценарий написал Генри Гэйден («Внеземное эхо»). Одним из продюсеров ленты станет Питер Сэфрэн, ранее работавший с Сандбергом над «Проклятием Аннабель», а также над сольником «Аквамена» Джеймса Вана.

Старт съемок «Шазама!» намечен февраль 2018-го, а релиз фильма состоится 5 апреля 2019 года. 

 


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