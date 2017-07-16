Могучий принц

Игровая адаптация «Аладдина» от режиссера Гая Ричи обрела исполнителей главных ролей в лице Мены Массуда («99», «Джек Райан»), которому предстоит сыграть титульного персонажа, и Наоми Скотт («Могучие рейнджеры»), воплощающей в проекте образ Жасмин.
Роль Джинна (в оригинальном мультфильме озвученного Робином Уильямсом) в фильме сыграет Уилл Смит, а образ центрального злодея Джафара также примерит на себя одна из голливудских звезд первого эшелона.
Ричи снимет ленту по сценарию Джона Огэста («Чарли и шоколадная фабрика», «Крупная рыба», «Труп невесты»), который позаимствует несколько музыкальных элементов из мультфильма 1992 года. Также сообщается, что события ленты будут представлены с помощью нелинейного повествования.
Премьера «Аладдина» запланирована на 2019 год.
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