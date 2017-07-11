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Молодая Рипли

11.07.2017 14:40
Молодая Рипли

Хотя будущее приквелов «Чужого» остается туманным, Ридли Скотт продолжает рассуждать о следующих частях sci-fi франшизы. Недавно сэр Ридли подтвердил, что главная героиня оригинальной тетралогии, Эллен Рипли, вполне может появиться в грядущих фильмах.

«Мы движемся по направлению к первому “Чужому”, поэтому её возвращение можно осуществить с помощью компьютерной графики. Но Рипли, очевидно, придется сделать дочерью одного из персонажей», – сообщил Скотт. «Думаю, примерно через два фильма после “Завета” мы сможем серьезно подумать о появлении Рипли. Вот только ему [показывает на Майкла Фассбендера] это вряд ли понравится».

В марте режиссер заявлял, что планирует выпустить еще как минимум четыре части «Чужого» (а то и все шесть). Но даст ли студия зеленый свет еще хотя бы одному фильму с учетом прохладного приема «Завета» – вопрос открытый.

Сигурни Уивер и Ридли Скотт на съемках «Чужого»

Сигурни Уивер и Ридли Скотт на съемках «Чужого»

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ветка Faiq Пользователь авторизован через соц. сеть «Google (GMail)»11.07.2017, в 16:59:49


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