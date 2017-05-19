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Молодость негодяя

19.05.2017 17:00
Молодость негодяя

В Сети появились первые фотографии со съемок спин-оффа «Звёздных Войн» о Хане Соло. Образ центрального героя воплощает Олден Эренрайк, а компанию ему составят Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.

Сценарий первого «сольника» саги, рассказывающего о становлении Хана Соло в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того, как Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби встретили его в Мос Эйсли, написали Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан. Сюжет ленты сосредоточится на молодых годах Хана (в промежутке, когда ему было от 18 до 24 лет), а также расскажет о том, как он получил свой знаменитый «Тысячелетний Сокол», как впервые встретился с Чубаккой и при каких обстоятельствах взял себе имя «Хан Соло».

Лучшего друга Хана, Лэндо Калриссиана, сыграет Дональд Гловер, а наставника по имени Беккет – Вуди Харрельсон. В образе центрального антагониста появится Майкл К. Уильямс, главную женскую роль получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Также в касте значатся Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж и Йонас Суотамо, который снова примерит на себя костюм Чубакки.

Премьера космического блокбастера намечена на 25 мая 2018 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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