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Молодой мошенник

08.06.2017 14:00
Молодой мошенник

Дональд Гловер побеседовал с Deadline и поделился впечатлениями от работы над спин-оффом «Звёздных Войн» о Хане Соло, а также рассказал о своем подходе к образу Лэндо Калриссиана.

«Хотя мы работаем над огромным проектом, мне всё равно удается получать от процесса удовольствие, сохранять творческие моменты», – говорит Гловер. «Я играю своего персонажа в том стиле, который мне кажется наиболее честным, правильным и крутым. И это здорово, поскольку мне не пришлось ничего писать, я точно сфокусирован именно на одном герое, которого я очень уважаю, как и актера, который играл Лэндо ранее. Я узнал много нового об этом персонаже, поэтому я очень рад, что у меня получилось полноценно погрузиться в образ, отключить все остальные мысли и просто быть Лэндо».

Сценарий первого «сольника» саги, рассказывающего о становлении Хана Соло (Олден Эренрайк) в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того, как Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби встретили его в Мос Эйсли, написали Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан. Сюжет ленты сосредоточится на молодых годах Хана (в промежутке, когда ему было от 18 до 24 лет), а также расскажет о том, как он получил свой знаменитый «Тысячелетний Сокол», как впервые встретился с Чубаккой и при каких обстоятельствах взял себе имя «Хан Соло».

Роль наставника Хана по имени Беккет исполняет Вуди Харрельсон, а центрального антагониста – Майкл К. Уильямс. Главную женскую роль получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Также в касте значатся Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж и Йонас Суотамо, который снова примерит на себя образ Чубакки.

Премьера космического блокбастера запланирована на 25 мая 2018 года.

 

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