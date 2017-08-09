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Новости кино

Мопед Уэйда

09.08.2017 17:20
Мопед Уэйда

Дэдпул и его замечательный красный мопед на съемках второго фильма о похождениях болтливого наемника Уэйда Уилсона. Также Райан Рейнольдс поделился новым фото с Джошем Бролином и юным поклонником Дэдпула.

Компанию Дэдпулу в сиквеле также составят мутантка Домино (Зази Битц), Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой и Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей». Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек КесиШтамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»). 

Режиссерское кресло досталось Дэвиду Лейтчу («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»).

На широких экранах супергеройский блокбастер окажется 31 мая 2018 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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