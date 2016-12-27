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Морфеус и Нео

27.12.2016 11:00
Морфеус и Нео

Киану Ривз и Лоуренс Фишберн встретились на свежем кадре из лихого экшн-боевика «Джон Уик. Вторая Глава». Ривз снова сыграл киллера с принципами, который теперь отправится в Рим, чтобы повидаться с бывшими коллегами, а заодно и расправиться с крайне опасным старым врагом.

Легендарный наемный убийца Джон Уик ушел на покой и планирует вести тихую спокойную жизнь, забыв о жестоких бандитах и кровавых разборках. Но планы рушатся, когда его бывший соратник устраивает заговор с целью захватить контроль над секретной международной гильдией убийц. Много лет назад Джон дал кровную клятву помогать коллеге, и теперь он вынужден вернуться из отставки и вновь взять в руки оружие. Его дорога лежит в далекий Рим, где ему придется вступить в схватку с одними из самых смертоносных убийц в мире и задействовать все свои навыки, чтобы остаться в живых.

Режиссерское кресло занимал Чэд Стахелски, снявший первую часть хитового боевика, над сценарием снова трудился Дерек Кольстад. Помимо Киану в фильме появятся Джон Легуизамо, Бриджет Мойнэхэн, Питер Стормаре, Руби Роуз и рэпер Коммон в роли главного злыдня.

Премьера «Джона Уика 2» состоится9 февраля 2017 года.

 

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