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Мощь Темискиры

03.05.2017 20:30
Мощь Темискиры

Свежий постер и два ТВ-спота супергеройского блокбастера DC «Чудо-Женщина» с Галь Гадот в главной роли. Фантастическая лента попадет на экраны кинотеатров 1 июня.

До того, как стать Чудо-Женщиной, ее звали Диана, и была она принцессой амазонок. Всю свою жизнь Диана тренировалась, чтобы стать непобедимым воином и грозой своих врагов. Однажды на защищенный райский остров, где выросла героиня, падает американский самолет, выживший пилот которого рассказывает ей о бушующем во внешнем мире масштабном конфликте. Убежденная в том, что она может остановить угрозу, Диана покидает свой дом и присоединяется к борьбе в надежде положить конец всем войнам. Героине предстоит раскрыть свои настоящие силы, а также узнать свое истинное предназначение.

Режиссером эпической картины выступила Пэтти Дженкинс. В актерский состав также входят: Крис Пайн, Робин Райт, Конни Нильсен, Дэнни Хьюстон, Юэн Бремнер, Елена Анайя, Саид Тагмауи и Дэвид Тьюлис в образе центрального антагониста проекта – бога войны Ареса. Сценарий написан Джеффом Джонсом и Алланом Хейнбергом по сюжету Зака Снайдера и самого Хейнберга.

 

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