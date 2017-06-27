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Мощь юнца

27.06.2017 13:15
Мощь юнца

В беседе с Huffington Post звезда «Человек-паука: Возвращение домой» Том Холлэнд подтвердил давнюю фанатскую теорию, согласно которой Питер Паркер впервые появлялся в киновселенной Марвел еще в  «Железном человеке 2» 2010 года – в сцене на выставке Stark Expo.

«Я могу подтвердить, что это действительно был Питер Паркер. Буквально 20 минут назад у меня был разговор с Кевином Файги по этому поводу. Может быть, я сейчас выдал огромный спойлер, ну да ладно, это всё равно круто. Мне нравится идея, что Паркер был в киновселенной практически с самого начала», – говорит Холлэнд.

В отечественном прокате «Человека-паука: Возвращение домой» можно увидеть с 6 июля.

 

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