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Новости кино

Мрачные сказки

09.08.2017 18:45
Мрачные сказки

Вселенная хоррора «Заклятие» продолжает расширяться, и помимо «Проклятия Аннабель: Зарождение зла» нас ждет выход еще двух ответвлений ‒ «Монахини» и «Скрюченного человека». Создатель франшизы Джеймс Ван рассказал в беседе с EW о разработке новых спин-оффов и третьей части «Заклятия».

Следующим летом на широкие экраны попадет лента, посвященная зловещей монахине из «Заклятия 2», созданием которой занимается режиссер Корин Харди. «Мне нравится Корин, потрясающий парень», ‒ говорит Ван. «Он, как и несколько других молодых постановщиков, напоминает меня самого, когда я только начинал с “Пилой”. Появлению именно таких режиссеров я и хотел бы способствовать с помощью своей компании Atomic Monster. Так что я очень рад шансу поработать с Корином над “Монахиней”, активным постпродакшеном которой мы сейчас занимаемся».

 

Что касается фильма о Скрюченном человеке, то, по словам Джеймса, проект находится на ранней стадии, хотя некоторые идеи насчет концепции картины у продюсера уже есть: «Я бы хотел зайти на территорию тёмных сказок, более причудливого поджанра. Мне нравится, что каждой небольшой ленте из вселенной “Заклятия” присуща собственная атмосфера, благодаря чему эти фильмы не похожи друг на друга».

 

На данный момент Ван занят на съемках сольного «Аквамена» из киновселенной DC, поэтому режиссерское кресло третьего «Заклятия» постановщик собирается передать кому-то другому: «Конечно, “Заклятие” играет важнейшую роль в этой франшизе, и нам необходимо, чтобы третья картина была не менее мощной, чем предыдущие. Сейчас мы работаем над сценарием, написана уже половина, и получиться он должен очень хорошим. Зрители так полюбили первые две ленты, что мне совсем не хотелось бы спешить с новой частью. Однако стать её режиссером у меня вряд ли получится по причине загруженности моего рабочего графика ‒ следующие полтора года я буду занят с “Акваменом”».

Джеймс Ван и Дэвид Ф. Сандберг

Джеймс Ван и Дэвид Ф. Сандберг

«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» выходит в российский прокат 10 августа, релиз «Монахини» запланирован на 12 июля 2018-го.

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