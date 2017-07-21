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Мрачный обряд

21.07.2017 15:30
Мрачный обряд

Отечественный хоррор «Невеста» от режиссера и сценариста Святослава Подгаевского получит голливудский ремейк, сообщил продюсер Владислав Северцев. Авторами сценария ленты, созданием которой займутся Lionsgate, выступят братья Чэд и Кэри Хэйес (дилогия «Заклятие», «Дом восковых фигур»).

В центре сюжета находится история провинциалки Насти, которую ее возлюбленный Иван везет к себе в родной город, чтобы познакомить с родственниками. По приезде девушка понимает, что, возможно, сделала ошибку: ее окружают странные люди, повсюду ужасающие фотографии, Иван исчезает, а ее саму готовят к таинственной церемонии, которая должна состояться перед свадьбой. Настя успокаивает себя, что скоро все мучения кончатся, и она будет счастлива! Правда, только если останется в живых.

Каст фильма составили Виктория Агалакова, Александра Ребенок, Вячеслав Чепурченко, Евгений Коряковский, Анастасия Акатова, Игорь Хрипунов, Мария Арнаут, Виктор Соловьев, Мирослава Карпович и другие. В широкий прокат «Невеста» вышла в середине января, став самым коммерчески успешным российским фильмом ужасов.

 

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