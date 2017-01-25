Мутанты и киборги

В Сети оказались свежие кадры из супергеройского фильма «Логан» с участием Хью Джекмана в образе Росомахи, а также мутанта Калибана, ученого-садиста Зандера Райса и Дональда Пирса с его группой злобных киборгов Риверз.

Действие сюжета разворачивается в 2029 году. Потрепанный временем Логан ухаживает за больным Профессором Икс (Патрик Стюарт) в убежище на границе США и Мексики. Но попытки Логана скрыться от мира и своего наследия прекращаются ровно на том моменте, когда в их жизни появляется девочка-мутант (Дафна Кин), преследуемая силами зла.

Сценарий писали Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и сам Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В касте также значатся Стивен Мерчант (Калибан), Бойд Холбрук (Дональд Пирс), Ричард Э. Грант (доктор Зандер Райс), Эрик Ла Салль, Дорис Моргадо, Элизабет Родригес, Дэйв Дэвис, Лорен Гросс, Дэвид Каллавэй, Ребекка Чулев, Дж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

Российская премьера «Логана» состоится 2 марта.