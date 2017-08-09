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Мышиная жизнь

09.08.2017 10:00
Мышиная жизнь

The Walt Disney Company объявили о намерении создать собственный стриминговый сервис, приобретя крупную долю в компании BAMTech. Также Disney разорвут свой контракт с Netflix, в результате чего все продукты студии в скором времени исчезнут из библиотеки сервиса.

Помимо новых анимационных и кинопроектов от Disney и Pixar разрабатываемый стриминговый сервис будет предоставлять доступ к специальному оригинальному контенту студии, включающему в себя фильмы, сериалы и короткометражные ленты. Судьба проектов производства Lucasfilm и Marvel Studios на данный момент не решена, однако они вполне могут получить по отдельной платформе.

Запуск стримингового сервиса Disney намечен на 2019 год, тогда же будет полностью расторгнут договор с Netflix.

 

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