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Новости кино

Мысли Таноса

29.01.2017 11:00
Мысли Таноса

В начале этой недели стартовали съемки дилогии Марвел «Мстители: Война бесконечности», которая объединит невероятное количество героев. Накануне на появление в проекте братьев Руссо намекнула через своей инстаграм актриса Пом Клементьефф, исполняющая роль Мантис в «Стражах Галактики 2».

 

#infinitywar

Фото опубликовано Pomin8r (@pomin8r)

Фильмы дилогии будут сниматься друг за другом (полное название второго еще не объявлено) в течение 2017 года. Авторами сценария выступили Кристофер Маркус и Стивен МакФили. В создание проекта внесет свою лепту и режиссер Джеймс Ганн.

Кроме шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Черная Пантера и Человек-паук. Роль главного антагониста, пришельца Таноса, исполняет Джош Бролин. Кроме того, в касте значится звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж.

Российская премьера третьих «Мстителей» запланирована на 3 мая 2018 года.

 

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