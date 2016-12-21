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На гребне волны

21.12.2016 20:41
На гребне волны

IGN поделились отрывком из экшн-боевика «Три икса: Мировое господство», где герои Вина Дизеля и Донни Йена устроили экстремальную гонку на байках. Продолжение лент «Три икса» и «Три икса 2: Новый уровень» окажется в прокате в январе.

В третьей части взрывной франшизы суперагент Ксандер Кейдж возвращается из добровольного изгнания, чтобы найти зловещее и мощное оружие «Ящик Пандоры». Но герою придется поспешить: завладеть оружием хочет опасный Сян и его команда головорезов. Для победы в опасной гонке, на кону которой стоит судьба человечества, Ксандер собирает свой отряд из ищущих острых ощущений экстремалов.

За постановку отвечает режиссер Д.Дж. Карузо («Забирая жизни», «На крючке»), а в каст вошли Сэмюэл Л. ДжексонНина ДобревТони ДжаРори МакКэннРуби РоузНикки ДжемТони Коллетт и другие.

Премьера новых «Трех иксов» состоится 19 января 2017 года.

 

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