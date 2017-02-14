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На смену Бейкеру

14.02.2017 20:05
На смену Бейкеру

The Hollywood Reporter огласили имя актера, который сыграл дроида R2-D2 в «Звёздных Войнах: Последний Джедай» – им стал Джимми ВиГарри Поттер и философский камень»), пришедший на смену Кенни Бейкеру, скончавшемуся в августе 2016-го. Хотя Ви уже примерял на себя образ дроида в «Пробуждении Силы», в титрах картины был указан только Бейкер.

В восьмой части саги Рей (Дейзи Ридли), уже сделавшая свои первые шаги в огромный мир в предыдущем фильме, продолжит эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером (Марк Хэмилл). Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель Торо и Лора Дерн.

На широких экранах «Последний Джедай», снятый Райаном Джонсоном, окажется 14 декабря.

 

 

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