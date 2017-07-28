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На смену Кеннеди

28.07.2017 11:10
На смену Кеннеди

Первый трейлер байопика «ЛБД», посвященного 36-му президенту США Линдону Бэйнсу Джонсону. Заглавную роль исполнил земляк Джонсона – Вуди Харрельсон, а образ жены президента Леди Бёрд воплотила Дженнифер Джейсон ЛиОмерзительная восьмерка»).

Сюжет рассказывает о непростой истории жизни Линдона Б. Джонсона, начиная с его юных лет в Западном Техасе и до вступления на пост президента после убийства Джона Кеннеди в ноябре 1963 года и дальнейшей карьеры в Белом Доме. Режиссером байопика выступил Роб Райнер, а в каст также вошли Билл ПуллманРичард ДженкинсС. Томас Хауэлл, Майкл Мосли и другие.

В широком прокате биографическая драма окажется 3 ноября.

 
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