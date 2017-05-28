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Напарник Тони

28.05.2017 17:50
Напарник Тони

Опубликован промо-арт к супергеройскому экшену «Человек-паук: Возвращение домой» от Sony Pictures и Marvel Studios. Премьера сольного фильма о Человеке-Пауке с Томом Холлэндом в главной роли состоится 6 июля.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл Чернас, Джон Фавро, Зендая Коулман, Кеннет Чой, Лора Харрьер, Ангур РайсДжейкоб БаталонЛоган Маршалл-ГринБоким Вудбайн, Дональд Гловер, Мартин Старр и другие. Режиссером выступил Джон УоттсПолицейская машина»), сценарий же написал  Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. ГолдштейнКаникулы»).

 

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