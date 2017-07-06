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Наследие Цезаря

06.07.2017 12:30
Наследие Цезаря

Премьера блокбастера «Планета обезьян: Война» состоится уже в следующий четверг, и Fox выложили специальный ролик, который поможет освежить в памяти события предыдущих частей франшизы.

По сюжету триквела, Цезарь и его обезьяны вынуждены вступить в смертоносный конфликт с армией людей, которыми командует безжалостного Полковника. После того, как обезьяны стали нести колоссальные потери, Цезарь начинает борьбу со своими темными инстинктами и отправляется в мифический поход с целью отомстить за сородичей. На этот раз история сведёт Цезаря и Полковника лицом к лицу, сделав эту встречу определяющей для будущего обоих видов и будущего всей планеты.

Режиссером фильма снова выступил Мэтт Ривз, он же написал сценарий в компании с Марком БомбэкомРосомаха: Бессмертный»). Актерский состав включает в себя Энди Серкиса, Вуди Харрельсона, Стива ЗанаДжуди ГрирМакса Ллойда-Джоунса, Сару Кэннинг и других.

В широком прокате блокбастер стартует 13 июля.

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