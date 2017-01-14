Наследие Кэрри

На прошлой неделе прокатилась волна слухов о том, что Lucasfilm могут прибегнуть к компьютерной графике и «воссоздать» образ Леи Органы в «Эпизоде IX» «Звёздных Войн», в котором Кэрри Фишер не успела сняться. Накануне студия выпустила официальное заявление и опровергла эти слухи.

«Обычно мы не отвечаем на слухи от фанатов или прессы, но в данном случае мы все же хотим отреагировать. Наши фанаты могут быть полностью уверены в том, что Lucasfilm не планируют воссоздавать в цифровой форме исполненный Кэрри Фишер образ принцессы или генерала Леи Органы.

Кэрри Фишер была, есть и всегда будет частью нашей семьи. Она была нашей принцессой, нашим генералом и, что еще важнее, нашим другом. Мы до сих пор чувствуем боль из-за её утраты. Мы чтим её память и наследие принцессы Леи, а также всегда будем стремиться почтить всё, что она дала вселенной Звёздных Войн», – говорится в заявлении.

Как ранее писали THR, роль Фишер в «Эпизоде VIII» (свою часть съемок в нем актриса успела завершить) будет значительно расширена по сравнению с «Пробуждением Силы». Также было запланировано несколько ключевых сцен с участием Леи и в девятом эпизоде, но теперь, судя по всему, авторам придется завершить её сюжетную линию еще в восьмой части саги.

Мировая премьера «Эпизода VIII», созданного Райаном Джонсоном, состоится 14 декабря. «Эпизод IX» от режиссера Колина Треворроу попадет на экраны 23 мая 2019 года.