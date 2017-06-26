Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
As himself.
15 киноактеров в роли самих себя
Нежданные хиты.
10 фильмов, ставших хитами вопреки ожиданиям
Деньги на бочку.
10 фильмов о том, как честно заработать большие деньги
Кинопремьеры месяца. Июнь.
10 главных фильмов июня 2017 года
Если б я имел коня….
14 звезд кино, известных любовью к лошадям
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Наследие Стрелка

26.06.2017 12:20
Наследие Стрелка

Sony поделились роликом о создании киноадаптации цикла романов «Тёмная Башня» с закадровыми комментариями от самого Стивена Кинга, а также Идриса Эльбы и Мэттью МакКонахи.

Сюжет посвящен стрелку Роланду Дискейну — последнему члену древнего рыцарского ордена стрелков. Как и в литературном первоисточнике, речь пойдет о поисках легендарной Тёмной башни, способной удержать этот мрачный мир от полного погружения в хаос и тьму. Основная сюжетная линия лежит вокруг длительного похода по постапокалиптическому миру, напоминающему Америку старого Запада, в котором присутствует магия. Приключения Роланда и его спутников включают в себя посещение и других миров, и временных эпох, например, Нью-Йорк XX века и опустошенный пандемией гриппа мир «Противостояния». Роланд уверен, что, если он дойдёт до центра всех миров, до Тёмной Башни, он сможет подняться на её верхний уровень, чтобы увидеть, кто управляет всем Мирозданием и, возможно, восстановить порядок мира.

Режиссером ленты стал Николай АрсельКоролевский роман»), он же приложил руку к сценарию вместе с Акивой Голдсманом, Андерсом Томасом Йенсеном и Джеффом Пинкером. Каст также составляют Том Тэйлор (Джейк Чеймберз), Джеки Эрл Хейли (исполняет роль бесстрашного лидера вампиров – Сайра), Кэтрин Уинник и Эбби Ли.

На российские экраны «Тёмная Башня» попадет 4 августа.

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Секретный ингредиент. 10 голливудских актеров, улучшающих любой фильм одним своим присутствием (Евгений Ухов, Film.ru)
05.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Секретный ингредиент

В американском кинопроме есть несколько артистов, обладающих сверхъестественными способностями, любой фильм, в который их приглашают, они если не улучшают, то превращают в заметное событие  →
Дайджест новостей за неделю 01.05-07.05. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
07.05.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 01.05-07.05

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Я просто мимо проходил…. 13 голливудских звезд, попавших в кино случайно (Евгений Ухов, Film.ru)
06.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Я просто мимо проходил…

Нас давно приучили к мысли о том, что Голливуд – это «фабрика грез», где сбываются любые мечты. Однако прежде, чем мечты начнут сбываться, на эту «фабрику» нужно...  →
Мэттью-фитоняшка. 4 диеты, которыми Мэттью МакКонахи мучил свое тело (Владислав Копысов, Film.ru)
27.01.2017
Владислав Копысов, Film.ru

Мэттью-фитоняшка

Для фильма «Золото» МакКонахи преобразился, превратившись в толстого и неприятного типа. Но об этом чуть позже, а пока – трансформации Мэттью, начиная с 2002 года  →
Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →
Фоторепортаж: Ночь Стивена Кинга в парке искусств Музеон
26.08.2013

Фоторепортаж: Ночь Стивена Кинга в парке искусств Музеон

23-го августа издательство АСТ совместно с журналом Empire провели "Ночь Стивена Кинга" в парке искусств Музеон. В рамках мероприятия состоялась презентация новой книги автора "Ветер...  →
показать еще

Новости по теме

14.06.2017
Дональд Трамп заблокировал Стивена Кинга в твиттере.
12.06.2017
Сериал «Лютер» с Идрисом Эльбой получит пятый сезон.
05.06.2017
Три новых промо-ролика «Тёмной Башни» по Стивену Кингу.
21.05.2017
Свежий кадр из «Тёмной Башни» по Стивену Кингу.
19.05.2017
Свежие постеры «Темной Башни» с Эльбой и МакКонахи.

 

Свежие рецензии


Главное

Руки моей здесь не будет!
08:00
Руки моей здесь не будет!
10 сценаристов, отказавшихся от фильмов по своему скрипту
Кинопремьеры месяца. Июль
25.06
Кинопремьеры месяца. Июль
10 главных фильмов июля 2017 года
От камеры в камеру
24.06
От камеры в камеру
10 актеров, арестованных во время съемок
Как рабы на галерах
23.06
Как рабы на галерах
10 режиссеров, которые дольше всего работали над киноциклами
Дальше без меня
22.06
Дальше без меня
10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров
Бог их всех ненавидит
20.06
Бог их всех ненавидит
10 фильмов со звездами панк- и метал-сцены
Верная ставка
19.06
Верная ставка
10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

13 худших экранных пар 13 худших экранных пар
8 знаменитых поэтов, засветившихся в кино 8 знаменитых поэтов, засветившихся в кино
10 кинозвезд, которые не опустили рук после первой неудачи в Голливуде 10 кинозвезд, которые не опустили рук после первой неудачи в Голливуде
10 главных фильмов июля 2017 года 10 главных фильмов июля 2017 года
Еще 10 фильмов, рекламировавшихся необычными способами Еще 10 фильмов, рекламировавшихся необычными способами
10 плохих фильмов о Марсе, не испугавших Ридли Скотта 10 плохих фильмов о Марсе, не испугавших Ридли Скотта

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть