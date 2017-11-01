Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Королевская кровь.
10 исторических прообразов героев «Игры престолов»
Имя нам – легион.
10 фильмов об изгнании дьявола
Не просто сигара.
15 хорроров с символическим подтекстом
Взвод чудовищ.
10 самых крутых покемонов в Pokemon GO
Запри меня всю!
10 кино- и телеверсий «Красавицы и Чудовища»
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Назад на ринг

01.11.2017 10:30
Назад на ринг

Вторая часть спортивной ленты «Крид: Наследие Рокки» обзавелась официальной датой релиза: фильм попадет на экраны кинотеатров 21 ноября 2018 года. Режиссерское кресло займет сам Сильвестр Сталлоне, ранее снявший четыре картины из франшизы о боксере Рокки Бальбоа.

Сюжет «Крида II» будет тесно связан с одной из самых популярных лент цикла ‒ «Рокки IV» ‒ и расскажет о возвращении Ивана Драго в исполнении Дольфа Лундгрена, убившего отца заглавного героя, Аполло Крида. Образ Адониса Крида во второй раз примерит на себя Майкл Б. Джордан, о других участниках каста пока что не сообщается.

Съемки сиквела «Крида» стартуют в Филадельфии в феврале 2018-го.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Негаданная удача. 10 фильмов, оказавшихся лучше, чем от них ожидалось (Евгений Ухов, Film.ru)
05.09.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Негаданная удача

Наравне с фильмами, испытывающими наше терпение, есть и такие, чье высокое качество или необычная энергетика оказываются сюрпризом для зрителей. Неожиданные успехи редки, но тем они ценнее  →
Слово – не воробей. 12 кинозвезд, отличившихся бредовыми высказываниями (Артем Заяц, Film.ru)
25.04.2017
Артем Заяц, Film.ru

Слово – не воробей

Актеру быть интеллектуалом не обязательно: он, в конце концов, торгует лицом, а не мозгами. Но даже с учетом того, что далеко не все лицедеи заканчивали Гарвард или Кембридж, от некоторых...  →
В бой идут одни старики. 12 возрастных актеров, продолжающих сниматься в боевиках (Евгений Ухов, Film.ru)
04.03.2017
Евгений Ухов, Film.ru

В бой идут одни старики

«Война – дело молодых…» - пел когда-то знаменитый рокер, и с этим утверждением трудно спорить. Действительно активные действия требуют от исполнителя неуемной энергии,...  →
План Б: Слай плюс Китай. Почему сиквел «Плана побега» имеет все шансы оказаться лучше первой части (Артем Заяц, Film.ru)
06.11.2016
Артем Заяц, Film.ru

План Б: Слай плюс Китай

Отвлечемся немного от заполонивших экран комиксовых супергероев и поговорим о следующем проекте Сильвестра Сталлоне  →
Старики-разбойники. Почему экшен-звезды не торопятся на пенсию? (Артем Заяц, Film.ru)
25.08.2016
Артем Заяц, Film.ru

Старики-разбойники

Почему «пенсионерам», из которых чуть ли не сыплется песок, удается подминать под себя работу в той сфере, которую давно следовало бы отдать молодым? Давайте разберемся  →
показать еще

Новости по теме

10.10.2017
Сильвестр Сталлоне станет режиссером сиквела «Крида».
12.05.2017
Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне сыграют в боевике про Ирак.
26.04.2017
Сталлоне может сыграть супергероя в экшене «Starlight» от Fox.
13.04.2017
Грядет третья часть боевика «План побега» со Сталлоне.
06.04.2017
Арнольд Шварценеггер тоже ушел из «Неудержимых».

 

Свежие рецензии


Главное

Гибель богов
31.10
Гибель богов
10 фильмов, использующих элементы скандинавской мифологии
Ужас без конца
30.10
Ужас без конца
15 лучших хоррор-сериалов, идущих сейчас в эфире
Шутки с размахом
29.10
Шутки с размахом
10 самых смешных блокбастеров
Следующему игроку приготовиться
28.10
Следующему игроку приготовиться
12 лучших ловушек во франшизе «Пила»
Кинопремьеры месяца. Ноябрь
27.10
Кинопремьеры месяца. Ноябрь
10 главных фильмов ноября 2017 года
Вот это поворот!
26.10
Вот это поворот!
12 ролей, к трудностям которых актеры оказались не готовы
Дел невпроворот
24.10
Дел невпроворот
12 загадок, которые должен раскрыть второй сезон «Очень странных дел»
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

11 звезд, которым заплатили за фильмы, в которых они не принимали участия 11 звезд, которым заплатили за фильмы, в которых они не принимали участия
12 звезд кино, обвиненных в сексуальном насилии 12 звезд кино, обвиненных в сексуальном насилии
20 лучших американских мультсериалов 20 лучших американских мультсериалов
15 фильмов и сериалов со сверхдлинными непрерывными сценами 15 фильмов и сериалов со сверхдлинными непрерывными сценами
15 фильмов, названия которых спойлерят сюжет 15 фильмов, названия которых спойлерят сюжет
15 сиквелов, которые ждали много лет 15 сиквелов, которые ждали много лет

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть