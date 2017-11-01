Назад на ринг

Вторая часть спортивной ленты «Крид: Наследие Рокки» обзавелась официальной датой релиза: фильм попадет на экраны кинотеатров 21 ноября 2018 года. Режиссерское кресло займет сам Сильвестр Сталлоне, ранее снявший четыре картины из франшизы о боксере Рокки Бальбоа.

Сюжет «Крида II» будет тесно связан с одной из самых популярных лент цикла ‒ «Рокки IV» ‒ и расскажет о возвращении Ивана Драго в исполнении Дольфа Лундгрена, убившего отца заглавного героя, Аполло Крида. Образ Адониса Крида во второй раз примерит на себя Майкл Б. Джордан, о других участниках каста пока что не сообщается.

Съемки сиквела «Крида» стартуют в Филадельфии в феврале 2018-го.