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Назад в 1969-й

15.11.2017 10:10
Назад в 1969-й

Том Круз метит на одну из главных ролей в новом фильме Квентина Тарантино, посвященном истории «Семьи» Чарльза Мэнсона. Также в числе претендентов значатся Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо, сообщают Deadline.

По словам Тарантино, в центре сюжета окажутся не столько убийства Чарльза Мэнсона и его последователей из коммуны «Семья», сколько «непосредственно сам 1969-й год». Известно, что по своей структуре картина напоминает «Криминальное чтиво» и расскажет несколько историй, одна из которых посвящена Шэрон Тэйт – актрисе и жене режиссера Романа Полански, убитой членами секты Мэнсона, когда девушка находилась на восьмом месяце беременности. Роль Шэрон Тэйт предложена Марго Робби.

В актерский состав также могут войти Дженнифер Лоуренс и Сэмюэл Л. Джексон. Бюджет пока что безымянного фильма составит около $100 миллионов. Старт съемок намечен на лето 2018-го, выпустить ленту в прокат планируется в 2019 году. В данный момент Тарантино ведет поиск студии для своего проекта, поскольку это будет первый фильм постановщика, созданный без участия Miramax / The Weinstein Company и продюсера Харви Вайнштейна.

 


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