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Новости кино

Назад в Гарлем

24.04.2017 11:00
Назад в Гарлем

В декабре Marvel и Netflix продлили супергеройский сериал «Люк Кейдж» на второй сезон, и накануне исполнитель главной роли проекта, Майк Колтер, сообщил дату начала съемок продолжения шоу. По словам актера, съемочный процесс стартует в июне этого года и продлится до марта 2018-го.

Получив суперсилу и непробиваемую кожу в результате сорванного эксперимента, Люк Кейдж становится беглецом, стремящимся начать свою жизнь заново в современном Гарлеме. Но вскоре ему приходится выйти из тени и вступить в битву за сердце города, столкнувшись при этом со своим прошлым, которое он пытался похоронить.

Релиз второго сезона «Люка Кейджа» намечен на вторую половину 2018-го, однако перед этим персонаж появится в кроссовере «Защитники», премьера которого ожидается 18 августа.

 

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