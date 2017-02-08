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Назад в тюрьму

08.02.2017 19:12
Назад в тюрьму

Сиквел олдскульного боевика «План побега» обзавелся режиссером – им станет Стивен С. Миллер, постановщик «Шкала агрессии» и «Налетчиков». Сильвестр Сталлоне снова появится в образе Рэя Бреслина ‒ специалиста по безопасности тюрем, устраивающего показательные побеги. 

Детали сюжета не раскрываются, но известно, что персонаж Сталлоне не будет главным героем второй части проекта. Возращение Арнольда Шварценеггера к роли Эмиля Роттмайера пока что находится под вопросом.

Сценаристом ленты назначен Майлз Чэпман, работавший и над оригинальным фильмом. Продюсерами выступят Марк Кантон, Рэндолл Эмметт, Джордж Фурла и Зак Шиллер.

Съемки «Плана побега 2» стартуют 15 марта в Огайо и Китае.

 

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