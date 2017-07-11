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Новости кино

Небо над Хокинсом

11.07.2017 17:20
Небо над Хокинсом

Netflix опубликовали дебютный постер и промо-ролик второго сезона сериала «Очень странные дела». Возвращение популярной мистической теледрамы запланировано на 27 октября.

Действие сюжета развернется в 1984 году. Сезон включит в себя 9 эпизодов, шоураннерами снова выступают братья Мэтт и Росс Даффер. К своим ролям вернутся Финн Уолфхард, Гэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб МакЛафлин, Милли Бобби Браун и другие. Также во 2 сезоне появятся Шон Эстин, Линнеа Бертелсен, Пол Райзер, Уилл Чейз, Сэди Синк и Дакр Монтгомери.

 

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