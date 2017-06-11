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Неистовый Дэвис

11.06.2017 12:00
Неистовый Дэвис

Дуэйн Джонсон поделился новой фотографией со съемок экшен-ленты «Рэмпейдж» с участием Наоми Харрис. Также в состав экранизации популярной аркады 1980-х входят Джеффри Дин Морган, Джо Манганьелло, Малин Акерман и Джейк Лэйси.

Приматолог Дэвис Окойи (Дуэйн Джонсон) предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом – гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.

Режиссером проекта выступает Брэд Пэйтон («Разлом Сан-Андреас», «Путешествие 2»), а продюсером – Бо ФлиннСпасатели Малибу»). Последнюю версию сценария написали Карлтон Кьюз и Райан Кондал.

На российские экраны «Рэмпейдж» попадет 19 апреля 2018 года.

 

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